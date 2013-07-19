Мотивом убийства, вероятно, стала политическая вражда между двумя частями семьи.

По версии следствия, Арсан Хан Хичи из региона Пенджаб нанял повара за тысячу долларов, чтобы тот добавил яда в еду в доме его двоюродного брата, который также занимается политикой.

Ранее Арсан Хан Хичи проиграл своему двоюродному брату на местных выборах.

Однако политического соперника подозреваемого дома не оказалось, и в результате отравления погибли другие люди.

Арсан Хан Хичи, который, вероятно, сейчас находится в Дубаи, не комментировал обвинения в свой ​​адрес.

ВВС Украины