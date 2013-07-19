СМИ: Из-за проигранных выборов политик отравил 22 человек в доме своего брата
21:51, 19 июля 2013Общество
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Полиция Пакистана добивается ареста регионального политика, подозревая его в причастности к смерти 22 человек.
Мотивом убийства, вероятно, стала политическая вражда между двумя частями семьи.
По версии следствия, Арсан Хан Хичи из региона Пенджаб нанял повара за тысячу долларов, чтобы тот добавил яда в еду в доме его двоюродного брата, который также занимается политикой.
Ранее Арсан Хан Хичи проиграл своему двоюродному брату на местных выборах.
Однако политического соперника подозреваемого дома не оказалось, и в результате отравления погибли другие люди.
Арсан Хан Хичи, который, вероятно, сейчас находится в Дубаи, не комментировал обвинения в свой адрес.
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