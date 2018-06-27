Неделя в цифрах

2% украинцев планируют отдых за границей этим летом согласно социологическому исследованию. 68% украинцев вовсе не планируют отдыхать, а 21% прямо заявляют, что не имеют возможности куда-то поехать.

2,5 – во столько раз увеличилось количество не удовлетворенных качеством медицинского обслуживания в Украине за год. Теперь им полностью недовольна почти треть украинцев (32%), а еще год назад таких было 12,5%. Полностью довольны отечественной медициной только 1% украинцев.

4 школы социальной реабилитации детей будут закрыты в ближайшее время, как обещает омбудсман. Как известно, ранее отечественные и иностранные правозащитники обращали внимание, что эти школы не отвечают международным стандартам.

7 лет «политической и экономической стабильности» ожидают Украину, по мнению действующего премьер-министра Николая Азарова, «поскольку альтернативы нынешнему президенту Виктору Януковичу (на выборах 2015-ого года) нет».

13 заместителей председателя политсовета появилось в обновленной партии «Батькивщина» после слияния с «Фронтом змин», ПРП и частью «Народного руха». Среди них Сергей Соболев, Андрей Пышный, Борис Тарасюк и другие. Первым заместителем назначен Александр Турчинов, самим главой политсовета Арсений Яценюк, а председателем партии Юлия Тимошенко.

15 лет тюрьмы могут получить причастные к системе интернет-расчетов WebMoney лица за совершение преступления согласно ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем). Как известно, на данный момент счета компании арестованы.

31,7% украинцев полностью доверяют церкви. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. СМИ полностью доверяют 10,3% опрошенных, а вот 70% украинцев не доверяют милиции и судам, а еще 44,1% совсем не доверяют правительству Украины.

40 – столько новых станций метро планируют достроить в столице городские власти. Первым этапом планируется строительство пяти станций метро от Южного вокзала до Петровки в течении ближайших трех лет. В итоге обещается, что метро будет в пешей доступности в каждом районе.

42% украинцев оценивают украинско-российские отношения в целом как хорошие и добрососедские. При этом, согласно опросу, в сентябре 2012 года так считали 21% украинцев, а в феврале 2012 года - лишь 17%. Вместе с тем 20% опрошенных украинцев оценивают украинско-российские отношения как в целом напряженные и плохие, а в феврале прошлого так считали 41% опрошенных украинцев.

57 – во стольких странах украинцы стали жертвами торговли людьми. 55 процентов этих людей - женщины и дети, однако за последние годы увеличилось количество мужчин, которые работают принудительно на черном рынке труда (строительные работы, сельское хозяйство и т.д.).

61% составило количество разводов в Украине в прошлом году. Всего узами брака в 2012 году себя связало 278 тысяч. Чаще всего расставанием заканчивались браки от 3 месяцев до полтора года по данным департамента семьи и детей Министерства социальной политики Украины.

84 человека вошли в политсовет «Батькивщины» в результате объединительного съезда. Кроме Юлии Тимошенко, Александра Турчинова и других в списке депутат 6-ого созыва Андрей Шкиль, а также тетя экс-премьерши Антонина Ульяхина.

88 законов и постановлений приняла Верховная Рада Украины в мае. При этом, по данным Гражданской сети «Опора», 32 из них касались назначения праздников, а 17 – освобождения и избрания судей.

111 – такое место из 162 стран заняла Украина в Глобальном индексе миролюбия (ГИМ) за 2013 год, обнародованном Институтом экономики и мира. За год Украина опустилась на целых 40 позиций (в 2012 она занимала 71 место из 158 стран), уступив даже Беларуси (96 место), Китаю (101 место), Казахстану (78 место) и Туркменистану (103 место). Самой миролюбивой страной признана Исландия, а в конце рейтинга – Афганистан.