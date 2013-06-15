Торжественный съезд «Батькивщины» избрал нового председателя политсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил Александр Турчинов.

Он также сообщил, что он лично был избран первым заместителем председателя партии и председателем центрального штаба.

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Также Турчинов сообщил, что заместителями председателя партии избраны Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Александр Абдуллин, Сергей Власенко, Лилия Гриневич, Андрей Иванчук, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко, Григорий Немыря, Сергей Пашинский, Андрей Пышный, Павел Петренко и Ярослав Федорчук.

В президиум политсовета партии вошли председатель “Батькивщины” Тимошенко, Яценюк, Турчинов, Абдуллин, Арсен Аваков, Власенко, Гриневич, Иванчук, Кожемякин, Кириленко, Немыря, Пашинский, Пышный, Петренко, Соболев, Тарасюк, Федорчук.