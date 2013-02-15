В Полтаве почти весь отдел борьбы с наркотиками состоял из «оборотней»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Полтавской области Андрей Миронов.

По его словам, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий УСБУ в Полтавской области была выявлена деятельность преступной группы, которая в течение 2012 года занималась изготовлением и сбытом наркотических средств.

«Было установлено, что в состав группы входило 4 сотрудника милиции, в частности майор милиции, начальник отдела БНОН Полтавского городского управления милиции, а также 3 оперативных сотрудника этого отдела — практически весь отдел в полном составе. Майор милиции, который стоял во главе группировки работал в органах с 2003 года, в должности начальника отдела БНОН городского управления милиции находился с 2009 года.

В состав группы также входили девять жителей Полтавы. Самый младший член группы — 1985 г. р., а самый старший — 1954 г. р.», - сказал А.Миронов.

По его словам, "на данный момент все задержанные члены группы находятся по решению суда под стражей".

Он отметил, что "группа изготавливала и распространяла наркотические средства на территории Полтавы, при этом начальник БНОН, используя свое служебное положение, фактически возглавлял весь преступный процесс и укрывал его от закона".

«За 5 месяцев деятельности оборот средств в этой ОПГ превысил миллион гривен... Одна нарколаборатория была обнаружена в гараже одного из членов группы. В частном доме другого нашли что-то вроде ботанического сада, где в 50 емкостях рос каннабис. Во время обысков в ОПГ изъято 160 тыс. грн от продажи наркотиков, сами наркотики, холодное оружие, пистолет и боеприпасы», - отметил А.Миронов.

Он подчеркнул, что в задержании группы в начале этой недели приняли участие более 150 силовиков. Это работники прокуратуры и областного УСБУ, а также представители спецподразделения «Альфа» из Киева, Харькова, Днепропетровска, Сум и Кременчуга.

Следственный отдел следственного управления прокуратуры области проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением и незаконного производства, хранения и сбыта наркотиков в особо крупных размерах. По ККУ — это ч.3 ст. 364 (санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ч.3 ст.307 (санкция - от 9 до 12 лет с конфискацией).