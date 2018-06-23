Неделя в цифрах
1,9 гектара земли затопило в результате разрушения дамбы Бортнической станции аэрации, после 832-ух дней ареста был помилован главой государства экс-министр Юрий Луценко и 10,271 миллиарда гривен чистого убытка показала за прошлый год компания «Нафтогаз Украины».
1,9 гектара территории затопило в результате разрушения дамбыБортнической станции аэрации.
2,12 баллов из 5 возможных составил Индекс инвестиционной привлекательности Украины, что является наихудшим за последние четыре года.
3% ВВП составит ожидаемый дефицит государственного бюджета в 2014 году согласно проекту постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год. В этом году ожидаемый дефицит запланирован на уровне 3,2% ВВП.
17% составило сокращение транзита российского газа через территорию Украины в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 19,435 млрд куб. м.
37-ое место заняла Украина в новом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) национальных сборных, поднявшись сразу на 11 позиций (с 48-ой).
50% украинцев поддерживают присоединение Украины к ЕС, 42% - образование единого государства с Россией и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».
98 населенных пунктов Украины остаютсяподтопленными по состоянию на утро 13 апреля.
832 дня провел в местах лишения свободы бывший министр внутренних дел Украины Юрия Луценко, помилованный главой государства на прошлой неделе.
21 000 составило уменьшение количества виз, выданных польскими консульствами в Украине в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года.
30145 украинок получат статус «Мать-героиня» и единоразовую выплату в размере 11 тыс. 470 грн. До конца текущего года.
3 397 000 000 долларов достиг объем личных переводов из России в Украину в 2012 году, увеличившись на 11,5% годом ранее.
10 271 000 000 гривен чистого убыткаполучила в прошлом году Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
14 500 000 000 долларов из Украины остаются на данный момент в банках Кипра, по словам посла Республики Кипр в Украине Эвагораса Врионидеса.