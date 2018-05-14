Неделя в цифрах

0,4% составил рост золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) в январе текущего года. Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2013 года они составляют 24,652 миллиардов долларов США. При этом в целом за 2012 год золотовалютные запасы страны уменьшились на 22,8% или на 7,248 миллиарда долларов (с 31,795 миллиардов долларов).

1-ым«пиратом» в мире предлагают официально признать Украину авторы отчета Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA). По их мнению, Украина лидирует по уровню цифрового и физического пиратства, а также длительного использования нелицензионного программного обеспечения коммерческими и государственными структурами.

2 народных депутата Украины – Павел Балога и Александр Домбровский – согласно решению Высшего административного суда Украины по иску народного депутата 6-го созыва Юрия Кармазина к Центральной избирательной комиссии, - больше не депутаты.

2-ое место в Европе занимает Украина по темпам распространения онкозаболеваний. Уже сегодня в стране диагностируется 349 новых случаев рака на 100 тысяч населения, а к 2020 году их количество может возрасти до 370 случаев на 100 тысяч.

3% роста ВВП по итогам текущего года пообещал обеспечить премьер-министр Украины Николай Азаров. Как известно, в прошлом году рост ВВП составил всего 0,2% вместо запланированных 3%.

4 дня подряд на прошедшей неделе блокировала работу Верховной Рады оппозиция с требованием ввести в работу парламента систему персонального голосования «Рада-3». Договориться с политическими оппонентами и руководством парламента им пока не удалось.

9 месяцев (с февраля по ноябрь) получила Украина от комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле на окончательное выполнение всех условий для подписания Договора об ассоциации с ЕС. Главных требований три: устранение выборочного правосудия, усовершенствование избирательного законодательства и проведение реформ, предусмотренных повесткой дня ассоциации.

9 новых законовприняли народные депутаты Украины в январе этого года. Также они зарегистрировали в Верховной Раде 269 законопроектов, проработали два пленарных дня и приняли 19 постановлений.

43 жителя Полтавы стали жертвами нападения рыжей собаки с 7 по 10 февраля. Из них 10 детей. Поймать животное пока не удалось.

5 000 000 000 гривен прибыли получили украинские банки по итогам прошлого года против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

18 541 000 000 гривеньсоставят доходы бюджета столицы, согласно принятому на этой неделе бюджету. 18,243 миллиарда гривень составят расходы.

53 387 000 000 миллиарда гривеньсоставил сведенный дефицит государственного бюджета Украины за 2012 год, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год.