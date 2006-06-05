На продовольственном рынке больше всего подорожали овощи, фрукты, хлеб

В мае 2006 года инфляция в Украине составила 0,5%, в январе-мае - 2,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены на продовольственные товары в мае снизились на 0,3%, на непродовольственные товары - выросли на 0,4%, на услуги - также повысились на 3,6% (в апреле снизились на 0,8%).

На продовольственном рынке в мае больше всего подорожали овощи, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,9%, 4,9% и 1,2% соответственно. Цены на колбасные изделия и копчености, а также сахар поднялись на 0,1%, на крупы и бобовые – 0,2%, на кондитерские изделия на - 0,5%.

В тоже время, цены на мясо и птицу снизились на 1,3%, сливочное масло - на 1%, подсолнечное масло - на 0,2%, молоко и молочную продукцию - на 3,2%, яйца - на 15,6%, картофель - на 10,4%.

На рынке непродовольственных товаров, в частности, стоимость одежды, галантереи и трикотажных изделий, мебели и медикаментов выросла на 0,1%, одежды и печатных изданий - на 0,2%, обуви парфюмерно-косметических товаров и строительных материалов - на 0,3%, галантереи – на 0,4%. Больше всего повысились цены на горюче-смазочные материалы - на 4,1%.

В тоже время, стоимость телерадиотоваров снизилась на 0,3%, цены на электротовары остались без изменений.

В сфере услуг в мае зафиксирован рост потребительских цен на услуги городского автотранспорта - на 0,2%, начальное общее образование - на 0,7%, услуги в сфере охраны здоровья - на 0,8%, индивидуальные услуги - на 1,6%, стоимость аренды недвижимости - на 0,1%. Больше всего выросли цены на электроэнергию, газ, тепло и воду - на 8,4%

Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта, связи и высшего образования в мае не изменились

Справка УНИАН. В апреле 2006 года дефляция составила 0,4%. В мае 2005 года инфляция составляла 0,6%, в январе-мае 2005 года - 3,9%.