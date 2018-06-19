«Какая боль, какая боль... сборная Украины по футболу – полный ноль», или Кое-что о пользе поражений

Вот и все… Финальный свисток на "Донбасс-Арене" для украинской сборной оказался финальным свистком чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Время спеть: "Украина не едет на Мундиаль"... Понятно, что можно искать виновных, поливать дерьмом главного тренера и сыпать проклятия на головы игроков сборной. Можно попробовать обмануть себя баснями о капризной даме по имени Фортуна. В конце концов, можно искренне радоваться неудачам северного соседа, который еще вчера самоуверенно твердил, что "поднялся с коленей", но сегодня всем стало понятно, что он и дальше ползает на карачках. Словом, можно делать довольно много бессмысленных и непродуктивных вещей... и только одну полезную и продуктивную: можно и нужно избавляться иллюзий. Именно это и попробуем сделать.

Наши иллюзии несравненно приятнее нашей действительности. Примеры? Пожалуйста. В 2006-ом сборная Украины занимает первое место в своей достаточно мощной отборочной группе и пробивается в финальную часть Кубка мира по футболу в Германии, где входит в восьмерку лучших. Болельщики, журналисты, функционеры, сами футболисты и тренеры не скрывают своей радости и бесстыже вопят о невероятном успехе. В этой экзальтированной шумихе тонут очень неприятные, но небезосновательные слова Дэвида Бекхема, который на вопрос, что он думает о сборной Украины, ответил: "Я вообще не понимаю, чем занимаются эти ребята на поле. Но то, чем они занимаются, похоже на футбол очень мало". Это лишь полбеды. Вторая ее половина в том, что остаются не услышанными и голоса отечественных скептиков, которые осмеливаются поставить под сомнение величие свершений наших футболистов, утверждая, что невыразительные победы над откровенно слабыми сборными Туниса и Саудовской Аравии, а также ничью в игре со швейцарцами тяжело назвать "невероятным успехом", особенно если принять во внимание тот очевидный факт, что испанцы и итальянцы откровенно издевались над нашей сборной, одолев ее без лишних усилий. Как бы там ни было, но на родину футболисты возвращаются национальными героями. Еще бы, победную поступь сборной Украины остановили на стадии четверть финала лишь будущие чемпионы мира – итальянцы! Этой эйфории хватило, чтобы провал отборочного цикла на Евро-2008 прошел почти незамеченным. Иллюзия вымышленного успеха оказалась сильнее неприятной действительности.

То же можно сказать и об "успехах" клубного украинского футбола. Прошлогодняя эйфория от получения "Шахтером" Кубка УЕФА и до сих пор не позволяет многим осознать, что в нынешнем формате розыгрыш Кубка УЕФА – это лишь второстепенный турнир, своеобразная вторая европейская лига, где играют весьма посредственные европейские команды, гордиться победами над которыми клубу, который претендует на статус европейского гранда, не подобает, хотя бы потому, что человек, который уважает себя, не станет самоутверджуватися за счет более слабых. Действительно, чем издеваться над "Тулузой", лучше просто обыгрывать "Тимишоару" – команду, совокупная стоимость игроков которой меньше стоимости кого-либо из футболистов ахметовского "Шахтера".

Говорить об "успехах" другого украинского гранда – когда-то на самом деле легендарного киевского "Динамо", вообще не хочется, потому что о мертвых или хорошо, или ничего. В действительности, о выступлении клуба, раздевалку которого некоторые игроки превратили в гримерную, казалось бы, незачем говорить. Но нет! Прошлогодний триумф над "Валенсией"! Недавняя фееричная домашняя победа над чемпионом России! Выездная ничья с итальянским суперклубом! Минимальное поражение на выезде от непобедимой "Барсы"! Досадные ошибки в конце встречи с "Интером" и потеряна победа. На удивление успешный сезон... и последнее место в группе. А главное - бесконечная болтовня о черной полосе, о смене поколений, о цикличности успехов и неудач.

Следовательно, ни провал отборочного цикла на Евро-2008, ни беспомощная игра сборной на протяжении всего группового турнира Кубка Мира 2010, ни отсутствие, невзирая на огромные финансовые вливания, каких бы то ни было весомых достижений у отечественных грандов клубного футбола, почему-то не вынуждают задуматься над причинами такого положения вещей. Проблем не осознали, выводов не сделали, а необходимых изменений так никто и не собирается начинать.

И виной всему наивное убеждение, что все в порядке, что все это лишь временные трудности, что все пройдет, все "устаканится", что "сгинут наши вороженьки как роса на солнце", потому что мы идем "правильной дорогой". Нужно лишь настойчиво работать. Все это напоминает мне старый анекдот о том, как в пустой комнате у окна поставили стул, а к потолку привязали бутылку водки, после чего впустили в помещение алкаша, который, увидев водку, стал отчаянно прыгать в напрасных попытках сорвать ее, а на замечание экспериментатора: "Да Вы не прыгайте! Подумайте сначала", ответил: "Что тут думать! Прыгать надо!"

Может пришло время перестать прыгать и действительно немного подумать? Ну вот, к примеру, над такими вопросами: Заслуживала ли сборная Украины выхода в плей-офф после позорной ничьей в Минске? Неужели это мы обыграли англичан, а не они проиграли нам в Днепропетровске? Разве не чудом мы избежали поражения в Загребе? Если честно ответить на эти вопросы, горечь поражения от греков существенно уменьшится, ведь "несправедливое" поражение в плей-офф можно будет рассматривать как восстановление справедливости за "несправедливый" выход в него. Теперь дальше. Прежде чем поливать дерьмом главного тренера, давайте спросим себя: Есть ли в Украине лучшие исполнители, чем те, кого тренерский штаб вызывал в сборную? По-видимому, нет. В состоянии ли нынешние игроки равноценно конкурировать с футболистами ведущих футбольных держав мира? Очевидно, что также нет. Тогда, какие претензии к Михайличенко? Он не смог слепить из дерьма пулю? А кто смог бы?

Идем дальше. Говорите, игроки – дерьмо. Не буду спорить, возможно и так, но где взять лучших? Последний вопрос заслуживает обстоятельного изучения. Действительно откуда берутся футболисты? Думаю, ни для кого не станет откровением, если сказать, что футболистов рожают женщины. Бесполезно также спорить с тем, что генетика имеет (не смотря ни на что) значение, а качество биологического материала играет не последнюю роль в процессе становления игрока высокого уровня. Вспоминаю, смешные биг-борды: "Кохайтеся! Україні бракує футболістів!" – и подростков, которые курят сигареты и цедят пиво под ними. Лишь люди с изъянами умственной деятельности могут верить в то, что полноценные дети рождаются от неполноценных родителей (тех же, что пьяными голосами вопят на трибунах "Позор!", или в метро, едва держась на ногах, выжимают из себя не только блевотину, но и лозунг: "Динама" – впєрьод! Мы с табой!"). Будьте уверены, не рождаются. Поэтому светлого будущего у Украины не будет, по крайней мере футбольного.

Но пофантазируем. Допустим, на свет таки появилось определенное количество физически здоровых малышей. Допустим, что их родители имеют соответствующий материальный достаток, чтобы обеспечить детям надлежащее качество питания (что весьма сомнительно в стране, где средняя зарплата едва дотягивает до 200 баксов в месяц) и достаточный уровень культуры, чтобы привить своим потомкам любовь к спорту (что также маловероятное учитывая стремительную варваризацию населения). В то же время не стоит забывать, что нормального питания и привитой любви к спорту маловато – необходимы соответствующие специалисты – тренеры, которые смогли бы разглядеть в нескладном подростке будущего чемпиона. А между тем разглядеть потенциального чемпиона мало, его нужно воспитать, взлелеять! И это нелегкое задание, поэтому нечего надеяться, что в Украине хватит энтузиастов, способных его выполнить.

Говорите, Ахметов и такие, как он, создают в Украине все условия для развития детского футбола? Не смешите! Детский футбол начинается не в Академиях и спортинтернатах! Он начинается на площадках возле школы и во дворах. А теперь скажите честно, когда вы в последний раз видели, как ребята гоняли мяч в вашем дворе? Уверен, как они нюхают клей, вы видите значительно чаще. И уроки футбола, внедренные ФФУ в школах, не более чем очередная профанация, усиленная желанием всевозможных мелких чиновничков заработать (украсть) немного деньги на сооружении футбольных площадок, на которых львиную долю времени в футбол "шпилят" дяди с толстыми бумажниками.

Но пусть любовь к мячу и детский азарт не позволит уличному футболу окончательно умереть. Допустим, что в грязи дворов будут появляться настоящие самородки. Кто их там найдет? Селекционерам интереснее ездить в Бразилию, потому что там тепло, а на пляжах Рио-де-Жанейро много не только юных волшебников мяча, но и волшебных стройных мулаток с высокой грудью и крепкими бедрами. Ничего не скажешь, селекционерам есть из кого выбирать.

Однако, пофантазируем дальше. Пусть самородков таки отыщут и приведут в "футбольные академии", которые учредили магнаты, где опытные специалисты превратят бриллианты в настоящие драгоценные камни. Найдется ли этим камням соответствующее место в ожерелье футбольных звезд? Сколько молодых и перспективных футболистов так долго подают надежды в дубле и на скамье запасных, что потом у них просто не остается времени ее оправдать?

Больше того. Хорошо известно, что деревья растут высокими и стройными лишь в лесу, потому конкуренция за место – безусловный позитив. И слава богу, имеем достаточно много примеров, когда украинские ребята таки отвоевывают у легионеров свое место под солнцем на футбольном поле. Но посмотрим, кто эти легионеры. Лукавят те, кто утверждает, что в Украине играют звезды мирового уровня, у которых украинским футболистам есть почему поучиться. Если быть искренним, придется признать, что на футбольном небосклоне "матушки", если и загораются мировые звезды, то лишь для того, чтобы, не напрягаясь, заработать себе деньжат перед тем, как окончательно погаснуть. Возможно, кто-то будет считать это утверждение слишком суровым, но должны также признать: большинство легионеров - это неликвид, который не имеет шансов заработать в Европе столько денег, сколько получает из щедрых рук футбольных олигархов в Украине. Кроме того, в Европе нужно "пахать" и на поле, и на тренировках! А в Украине большинство легионеров лучше всего играют не на зеленом газоне стадионов, а на зеленом сукне казино. Хороший пример для подражания! Не удивительно, что молодые звездочки, эдакие старлетки от футбола, проявляют себя не столько на поле, сколько на дискотеках, забывая, что иметь машину, как у Бекхема, и играть, как Бекхем, – это не одно и то же.

Когда-то звезда НБА Шакил О‘Нил сказал: "Зарабатывая 20 миллионов баксов в год, я могу себе позволить спокойно относиться к критике". Но он достиг в баскетболе всего, о чем можно только мечтать! В Украине 20-летние ребята, которые еще ничего не достигли на футбольном поле, но уже ездят на "Мазератти", позволяют себе вообще не обращать внимание на критику! Почему? Потому что в действительности в украинском футболе нет никакой настоящей конкуренции! Неужели можно назвать нормальной ситуацию, когда едва не две трети (!) молодых украинских футболистов принадлежат двум клубам и защищают цвета других команд на правах аренды?! Профессионалы, футболисты высокого уровня в Украину не поедут, осознание этого факта позволяет отечественному неликвиду быть уверенным в том, что на бензин для своих модных тачек и на «телок» из эскорт-услуг у него всегда будет вдоволь денег, а о другом немногие из старлеток мечтают. Мировоззрение этих ребят можно проиллюстрировать словами одного из моих приятелей-футболистов, который оправдывал свою "бездушную" игру тем, что он получает зарплату гораздо меньше, чем Роналду, а потому не хочет даром убиваться на поле, но на вопрос, неужели получая столько денег, сколько получает Роналду, он стал бы играть в футбол лучше, "молодой и перспективный" искренне признался: "если бы у меня было столько бабла, сколько у Роналду, я бы вообще не играл бы в этот проклятый футбол".

Теперь понятно, почему украинская молодежь и близко не дотягивается до Роналду по уровню игры? Понятно, куда исчезают игроки юношеских и молодежных сборных Украины? А выше уже речь шла о том, что если такие тенденции будут сохраняться, то вскоре будет не кем укомплектовывать даже эти юношеские и молодежные сборные.

Переходя к выводам, хочу высказать одно достаточно банальное мнение: спорт в целом, и футбол, в частности – это лишь подсистемы большой социальной системы, в этом случае системы украинского общества. А потому, очень наивно надеяться, что разрушение общества не отразится на всех его подсистемах. Под таким углом зрения, очередное поражение сборной Украины – это случайное совпадение закономерностей, как пошутил кто-то из острословов, а сборнуюГреции можно лишь поблагодарить за то, что она помогла больному, который и до того был скорее мертв, чем жив, тихонько скончаться.

А Суркису, Ахметову и другим "не столько достопочтенным, сколько авторитетным лицам", которые так много и часто говорят о необходимости утверждения спортивного престижа нации, - времени понять, что спортивные победы – это не самоцель, а лишь следствие продуманной и эффективной социальной политики, свидетельства физического и духовного здоровья нации, вершина пирамиды, в фундаменте которой находятся не пустые бутылки слабоалкогольного питья или ящики из-под пива, а массовое физкультурное движение. Что бы там не говорили профессиональные патриоты, но глядя на процессы, которые происходят в украинском обществе, я уверен, что в ближайшее время украинцам не угрожает перспектива стать здоровой, полноценной нацией, а потому я не разделяю оптимизма тех, кто верит, что заменив Суркиса на Ахметова, или Ахметова на Суркиса, мы решим проблемы отечественного футбола. Более того, я с грустью думаю о том, что вскоре болельщикам вряд ли придется делить со сборной Украины радость побед. Единственное, что добавляет оптимизма – это вера в то, что поражения, досадные, болезненные, иногда унизительные, помогут не только отбросить порочную иллюзию будто все у нас в порядке и мы на правильном пути, но и вынудят задуматься всех тех, кто еще не потерял способности мыслить, "не прогнило ли часом что-то в Датском королевстве?" А тогда уже придется взять в руки тряпку и стереть эту плесень и гниль из нашего общества. И только тогда сборная Украины триумфально будет побеждать.

Корней Йович