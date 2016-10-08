"Образец коворкинга": супруги из Киева открыли успешный IТ-проект в Польше (видео)

"Каждый ІТ-шник где-то в середине души замкнут. И для того, чтобы социализироваться и общаться, решили сделать офис и для себя, и для других", - рассказывает владелец коворкинга Игорь.

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Успех супругов в Киеве дал толчок развивать свою компанию и дальше и уверенно двигаться в направлении европейского рынка IT-услуг.

Свою фирму супруги открыли через интернет всего за неделю.