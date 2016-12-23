Семья погибшего в Берлине украинца получит 10 тысяч евро компенсации от немецкого правительства

Семья украинца, который 19 декабря погиб во время нападения в центре Берлина, сможет получить компенсацию от Федерального правительства Германии. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что семье выплатят 10 тысяч евро. Об этом уже сообщат дочери погибшего украинца.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро: об этом сообщаем его дочь", - написал Мельник.

Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро: об этом повідомляєм его дочь — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

Напомним, полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря ц.г.", - говорится в его сообщении.

Также посол выразил соболезнования дочери украинца, который стал жертвой террористической атаки.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже стало известно, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине был застрелен в перестрелке в итальянском городе Милан.