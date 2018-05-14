Неделя в цифрах

1 человек погиб в результате обвала здания общежития в Чернигове, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. К аварийно-спасательным работам привлечены 138 человек и 44 единицы техники.

1 человек погиб и 1 был ранен в результате обстрела боевиками очереди на контрольно-пропускном пункте въезда выезда «Майорск», сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

1 к 4 может составить пропорция по обмену пленными между сепаратистами Донбасса и Украиной. По одним данным, Украина готова отдать 226 боевиков за 52 пленников, удерживаемых сепаратистами. По другим, речь идет об обмене 228 боевиков на 58 украинских заложников.

2 дня в Польше продолжаются акции протеста против действий властей, в частности, относительно ограничения доступа журналистов к слушаниям в Сейме.

3 терабайта информации потеряли Министерство инфраструктуры Украины и Госказначейство Украины из-за кибератак, сообщают в Национальном институте стратегических исследований при президенте Украины.

27 украинских военных после пребывания в плену перешли на сторону боевиков, также контрразведка предупредила 76 фактов вербовки российской разведкой или террористами «ДНР/ЛНР», сообщают в Службе безопасности Украины.

27,2 гривни за доллар может составить средневзвешенный курс украинской национальной валюты к 2019-му году, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

43-53% составляют проблемные кредиты в кредитных портфелях крупнейших работающих банков Украины по данным Национального банка Украины.

47% украинцев считают, что оптимальной стратегией для решения ситуации на востоке Украины является продолжение дипломатических усилий для поиска мирного урегулирования, говорится в социологическом исследовании «Общественно-политическая ситуация в Украине».

656 матчей за 23 года в составе киевской футбольной команды «Динамо» отыграл вратарь Александр Шовковский, объявивший о завершении карьеры футболиста.

214 000 000 долларов необходимы для оказания гуманитарной помощи жителям восточной Украины в 2017 году, заявляют в Организации Объединенных Наций.

280 000 000 долларов, выведенных со счетов Украины бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко, могут быть возвращены в Украину после решения суда в США, отмечают в Генеральной прокуратуре Украины.

5 000 000 000 гривен сэкономило Министерство финансов Украины по социальным программам в 2016 году, сообщают в ведомстве.

Маргарита Андреева