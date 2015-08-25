Милиция не подтверждает информацию о ночном взрыве в центре Одессы

Как сообщили УНИАН в МВД Одесской области, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что в ночь на 25 августа в центре города якобы произошел взрыв, грохот которого слышали местные жители.

«Сотрудники милиции установили, что указанная информация не соответствует действительности. Никаких-либо сообщений о взрывоопасных веществах или предметах, в правоохранительные органы не поступало», - акцентировали в отделе.

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Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что около 23.30 24 августа одесситов напугал сильный взрыв в центре города.