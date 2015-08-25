Милиция не подтверждает информацию о ночном взрыве в центре Одессы

10:24, 25 августа 2015
Общество
753 0

Милиция не подтверждает информацию о взрыве в центре Одессы.

Милиция / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в МВД Одесской области, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что в ночь на 25 августа в центре города якобы произошел взрыв, грохот которого слышали местные жители. 

«Сотрудники милиции установили, что указанная информация не соответствует действительности. Никаких-либо сообщений о взрывоопасных веществах или предметах, в правоохранительные органы не поступало», - акцентировали в отделе.

Читайте такжеНочью в офисе волонтеров в Николаеве прогремел взрыв (фоторепортаж)

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что около 23.30 24 августа одесситов напугал сильный взрыв в центре города. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter