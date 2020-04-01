Убийство Шеремета: подозреваемой Кузьменко продлили арест до 30 мая

Следственный судья отказал в изменении меры пресечения.

Печерский районный суд Киева до 30 мая продлил арест детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходило в закрытом формате из-за карантина и транслировалось на странице в Facebook "Free Dr Kuzmenko".

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"В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения отказать, ходатайство следователя удовлетворить - продлить срок содержания под стражей подозреваемой до 30 мая включительно", - отметил следственный судья Олег Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь – меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.