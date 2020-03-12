Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Мера пресечения будет действовать до 4 апреля.

Апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда.

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"Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитников Антоненко - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Таким образом Антоненко будут содержать под стражей почти время проведения досудебного следствия - до 4 апреля, а срок досудебного следствия завершается 12 апреля.

Адвокаты сообщили, что в ближайшие дни будут снова подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супружеская пара добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.