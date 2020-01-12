Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко жалуется на недопуск к материалам дела

По словам адвоката Владислава Добоша, уже месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко заявил, что стороне защиты не дают ознакомиться с материалами.

Об этом сообщил адвокат Владислав Добош на своей странице в Facebook.

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По его словам, за последние 10 дней не было проведено ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.

"Месяц защите не дают ознакомиться с материалами которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, указывающего на ее причастность!", - подчеркнул Добош.

При этом адвокат отметил, что сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби Кузьменко, но "никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ( «Пума» ) и Владислава ( «Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.

23 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря судьи оставили под стражей другую подозреваемую - врача Юлию Кузьменко.

В ночь на 3 января 2020 был проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте вроде отказался из-за отсутствия на месте адвоката.