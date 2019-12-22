В Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку подозреваемых в деле Шеремета (видео)

Организаторы акции считают, что ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь не причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.

Они убеждены, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве Шеремета.

«Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине», - отмечается на странице организаторов марафона в Facebook.

В марафоне принимают участие около 20 известных украинских певцов, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных).

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Кузьменко и Антоненко избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - круглосуточного домашнего ареста.