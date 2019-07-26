Пассажиры рассказали, как летели с Зеленским эконом-классом в Одессу (фото)

По словам одного из пассажиров самолета, глава государства не доставил никому неудобств.

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Одессу из Киева в экономклассе.

Об этом сообщает «Думская». По словам одного из пассажиров самолета, глава государства не доставил никому неудобств.

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Однако, уточнил пассажир, президенту не дали нормально отдохнуть во время полета. Дело в том, что на борту лайнера находились школьники, которые захотели сфотографироваться с Зеленским.

Рядом с Зеленским сидел глава Офиса президента Андрей Богдан, который попросил не беспокоить главу государства, однако учительница проявила настойчивость.

По ее словам, разбуженный Зеленский отнесся к этому с понимаем и сфотографировался с детьми.

Как сообщал УНИАН, Зеленский отправился на Морской вокзал Одесского порта, где в летнем театре сейчас проходит шоу «Лига Смеха. Кубок чемпионов».