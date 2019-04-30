"Ух, горячая!": Настя Каменских завела сеть сексуальным фото в купальнике
Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов сексуальным фото с пляжа Турции.
Певица приехала выступать на фестивале May Fest 2019 Турция, который пройдет в пятизвездочном отеле Rixos Sungate. Перед концертом артистка решила позагорать, и покрасовалась аппетитными формами на черно-белом фото в Instagram.
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Каменских позирует сидя в белом купальнике без макияжа, надувая шарик из жвачки на камеру.
"Sun pleasure", - подписала фото артистка.
Поклонники признались, что таким фото и позой певица взволновала их воображение, и кинулись рассматривать декольте и ягодицы артистки.
"Попа как у Ким!", "Купальник бомба", "Сладкий персик", "Ох, хороша Настя! Волнуешь воображение!", "Уф, горячая", - писали пользователи.