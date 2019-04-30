Экс-ведущая "Орла и Решки" серьезно заболела

Жанну свалил тяжелейший бронхит, а режиссер и сценарист ее программы слегли с лихорадкой.

На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела экс-ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа. Телеведущая, оператор и сценарист отправились по реке на лодке снимать рисовые поля.

Об этом сообщает "СтарХит".

Читайте также"Может вернуть Пугачеву": астролог спрогнозировал резкие перемены в жизни Киркорова

«Когда все сняли и вернулись к лодке, то обнаружили, что вода ушла, река обмелела, — рассказала Жанна. — Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность — 96 процентов. Возвращаться пришлось пешком. Мы там все чуть не сдохли».

На следующий день Жанну свалил тяжелейший бронхит, а режиссер и сценарист слегли с лихорадкой. В поисках лекарства группа пошла на вьетнамский рынок, где на время отвлеклась от своих болячек. Аптекарша выслушала жалобы Бадоевой и положила на прилавок сушеную змею. Народная вьетнамская медицина поразила телевизионщиков: сушеная жаба, как оказалось, лечит рак, а сушеная ящерица, сказали, хороша для крови. Среди «лекарств» также можно было увидеть банку с огромными жуками, богатыми протеином, маринованных лягушек, заспиртованных насекомых, корни и кору неизвестных растений.

Лечить бронхит змеей Жанна так и не решилась, но зато купила птичьи гнезда. Вьетнамская аптекарша поклялась, что после бульона из птичьего гнезда кожа на лице и на теле будет как у младенца.

«Легче нам не стало, долечиваться мы полетели домой, — призналась Бадоева. — Зато развлеклись по полной».