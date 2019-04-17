"Курочка ряба": скандальная Maruv удивила новым образом (фото)

Певица решила оставить новый цвет волос - с легкой сединой.

В разделе сториз на своей instagram-странице MARUV опубликовала новое стильное фото, позируя на стоянке авто.

Как звучит подпись к фото: "Курочка ряба в поисках кинотеатра". В целом получился трендовый total black образ.

Как сообщал УНИАН, ранее Maruv удивила радикальной сменой прически и цвета волос. Певица стала блондинкой.