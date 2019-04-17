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"Курочка ряба": скандальная Maruv удивила новым образом (фото)

12:15, 17 апреля 2019
Общество
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MARUV удивила образом "курочки рябы" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Как звучит подпись к фото: "Курочка ряба в поисках кинотеатра". В целом получился трендовый total black образ.

В целом получился трендовый total black образ / Фото: Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Maruv удивила радикальной сменой прически и цвета волос. Певица стала блондинкой.

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Теги: #MARUV