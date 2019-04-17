"Курочка ряба": скандальная Maruv удивила новым образом (фото)
12:15, 17 апреля 2019Общество
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Певица решила оставить новый цвет волос - с легкой сединой.
MARUV удивила образом "курочки рябы" / Фото: instagram.com/maruvofficial
В разделе сториз на своей instagram-странице MARUV опубликовала новое стильное фото, позируя на стоянке авто.
Как звучит подпись к фото: "Курочка ряба в поисках кинотеатра". В целом получился трендовый total black образ.
В целом получился трендовый total black образ / Фото: Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Maruv удивила радикальной сменой прически и цвета волос. Певица стала блондинкой.
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