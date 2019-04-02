Ани Лорак подогрела слухи о романе с известным певцом (фото)

Исполнительница спровоцировала новую волну слухов о своих отношениях с Лазаревым.

Опальная украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним.

Читайте такжеВ трусах и без бюстгальтера: MARUV показала, как готовится к концерту в Москве (фото)

На своей странице в Instagram поп-дива опубликовала совместный с Лазаревым снимок, поздравив его с днем рождения. "С днем рождения, дорогой друг", - написала Ани Лорак в подписи к кадру.

На фото звезды позируют в белой одежде, "дива", очевидно, переборщила с макияжем. Отметим, что снимок был сделан на фестивале "Новая волна" в 2018 году.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.