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Ани Лорак подогрела слухи о романе с известным певцом (фото)

09:45, 02 апреля 2019
Общество
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Пару не раз подозревали в романтических отношениях / Instagram lorak.lazarev.official

Опальная украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним. 

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На своей странице в Instagram поп-дива опубликовала совместный с Лазаревым снимок, поздравив его с днем рождения. "С днем рождения, дорогой друг", - написала Ани Лорак в подписи к кадру. 

На фото звезды позируют в белой одежде, "дива", очевидно, переборщила с макияжем. Отметим, что снимок был сделан на фестивале "Новая волна" в 2018 году.

фото instagram.com/anilorak/

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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Теги: #фото#Ани Лорак