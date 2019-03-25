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"Замученная": исхудавшая Вера Брежнева напугала сеть своим видом (фото)

12:21, 25 марта 2019
Общество
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Фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram / Instagram Вера Брежнева

Фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.

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На снимке Брежнева позирует на пляже в открытом белом парео. 

"Когда ты была потолще, было круто,такая красавица, сейчас замученная, понятно, что правильное питание, но все же", "Какая она страшила", "Какая она худая, анерексия у нее, по ходу заболела", "Одни кости", "Вера, быстро поправляться худая , как , вся просвечиваешь", - пишут Брежневой в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских вернулась к своей старой прическе и покорила Instagram.

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Теги: #певица#Вера Брежнева