"Замученная": исхудавшая Вера Брежнева напугала сеть своим видом (фото)
12:21, 25 марта 2019Общество
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На снимке Брежнева позирует на пляже в открытом белом парео.
Фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева напугала сеть уставшим видом. Поклонники певицы считают, что она слишком похудела.
Фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.
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На снимке Брежнева позирует на пляже в открытом белом парео.
"Когда ты была потолще, было круто,такая красавица, сейчас замученная, понятно, что правильное питание, но все же", "Какая она страшила", "Какая она худая, анерексия у нее, по ходу заболела", "Одни кости", "Вера, быстро поправляться худая , как , вся просвечиваешь", - пишут Брежневой в комментарии.
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