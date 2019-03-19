"Бони&Клайд": Настя Каменских "засветилась" вместе с Потапом (фото)

Слухи о том, что звезды крутят роман, ходят уже давно.

Украинская певица Настя Каменских снова подогрела слухи о романе с Потапом, показав новое стильное фото с ним.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, под которым сразу же развернулись "баталии" по поводу того, а правда ли, что Настю и Потапа связывает не только дружба и творчество.

"Оба похудели, такие классные", "Красавчики!", "Классное фото", "Красивые какие", "На стиле", "Бони & Клайд", - пишут в комментариях.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.