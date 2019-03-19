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"Бони&Клайд": Настя Каменских "засветилась" вместе с Потапом (фото)

13:43, 19 марта 2019
Общество
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Фаны гадают, связывают ли Потапа и Настю романтические отношения / фото instagram.com/kamenskux/

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, под которым сразу же развернулись "баталии" по поводу того, а правда ли, что Настю и Потапа связывает не только дружба и творчество. 

"Оба похудели, такие классные", "Красавчики!", "Классное фото", "Красивые какие", "На стиле", "Бони & Клайд", - пишут в комментариях.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.

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Теги: #фото#Потап#Настя Каменских