Когда Пасха в 2019 году: дата и сколько будем отдыхать (календарь)

Украинцы на Пасху и День труда будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.

Пасха — самый долгожданный и светлый праздник в году для всех верующих людей. А еще – это повод родным собраться вместе, ведь государство подарит в честь этого дня "длинные" выходные.

Когда Пасха в 2019 году

Пасха каждый год отмечается в разную дату, но всегда в воскресенье. В 2019-м она приходится на 28 апреля. А католическая Пасха наступит 21 апреля.

Этим одним из 12 главных церковных праздников завершается Великий пост, который продлится с 11 марта по 27 апреля.

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Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год, например, даты Boзнeceния Гocпoднeго (в 2019 году приходится на 6 июня), Тpoицы (16 июня в 2019-м), Bepбнoго вocкpeceнья (21 апреля).

На Пасху принято печь пасхальные куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

Пасха 2019: сколько будем отдыхать

У украинцев будет целых пять выходных подряд благодаря этому празднику. Так, на Пасху мы будем отдыхать с 27 апреля по 1 мая:

- 27 апреля – суббота, выходной;

- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

- 30 апреля – вторник – выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая;

- 1 мая – День труда, выходной.

Выходные на Пасху: календарь