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"Свидетели оливье": в сети высмеяли предновогодние "пробки" у касс магазинов (фото)

15:52, 31 декабря 2018
Общество
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Украинцы устроили "пробки" в магазинах / соцсети

Пользователи Facebook публикуют на своих страницах фото масштабных очередей перед новогодними праздниками, в шутку называя этот ажиотаж хрониками “зубожіння”.

Во многих супермаркетах просто не хватает тележек, а очереди образуются уже перед магазинами, потому что для авто не хватает мест на парковках.

"Пробки присутствуют не только на дорогах Киева, но и в супермаркетах...)", — написали в подписи к снимку, на котором видно огромное количество покупателей в супермаркете "Ашан".

Как сообщал УНИАН, Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев.

Коллаж Олег Валерьевич / фото: facebook.com/KyivOperativ

Коллаж Олег Валерьевич / фото: facebook.com/KyivOperativ

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Теги: #Новый год#праздники