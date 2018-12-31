"Свидетели оливье": в сети высмеяли предновогодние "пробки" у касс магазинов (фото)

Накануне новогодних праздников в супермаркетах по всей стране образуются огромные очереди. Украинцы скупают продукты к праздничному столу и акционную электронику.

Пользователи Facebook публикуют на своих страницах фото масштабных очередей перед новогодними праздниками, в шутку называя этот ажиотаж хрониками “зубожіння”.

Во многих супермаркетах просто не хватает тележек, а очереди образуются уже перед магазинами, потому что для авто не хватает мест на парковках.

"Пробки присутствуют не только на дорогах Киева, но и в супермаркетах...)", — написали в подписи к снимку, на котором видно огромное количество покупателей в супермаркете "Ашан".

Как сообщал УНИАН, Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев.