"Свидетели оливье": в сети высмеяли предновогодние "пробки" у касс магазинов (фото)
15:52, 31 декабря 2018Общество
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Накануне новогодних праздников в супермаркетах по всей стране образуются огромные очереди. Украинцы скупают продукты к праздничному столу и акционную электронику.
Украинцы устроили "пробки" в магазинах / соцсети
Пользователи Facebook публикуют на своих страницах фото масштабных очередей перед новогодними праздниками, в шутку называя этот ажиотаж хрониками “зубожіння”.
Во многих супермаркетах просто не хватает тележек, а очереди образуются уже перед магазинами, потому что для авто не хватает мест на парковках.
"Пробки присутствуют не только на дорогах Киева, но и в супермаркетах...)", — написали в подписи к снимку, на котором видно огромное количество покупателей в супермаркете "Ашан".
Как сообщал УНИАН, Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев.
Коллаж Олег Валерьевич / фото: facebook.com/KyivOperativ
Коллаж Олег Валерьевич / фото: facebook.com/KyivOperativ
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