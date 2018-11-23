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А как же Лобода?: Тилля Линдеманна заподозрили в новом романе (фото)

14:19, 23 ноября 2018
Общество
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Ранее СМИ сообщали о романе Лободы с Тиллем Линдеманном / фото instagram.com/mira_elissa

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Причиной для слухов стало фото, которое девушка опубликовала в своем Instagram. "Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6:30", - написала она под снимком.

СМИ даже начали писать, что стилистка и Линдеманн лежат на подушке, поскольку рисунок на фотографии напоминает постельное белье.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.

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Теги: #фото#Светлана Лобода#Тилль Линдеманн