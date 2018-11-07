Настя Каменских удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (фото)

Каменских позирует с длинными белыми волосами в образе, в котором снималась в своем последнем клипе на песню LOMALA.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию, на которой она предстала в новом имидже.

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Соответствующий кадр артистка разместила на своей странице в Instagram. "Для съемок клипа LOMALA я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился", - рассказала Каменских.

На фото певица предстала в необычном золотистом костюме и с длинными белокурыми волосами.

Ранее, в годовщину своей сольной карьеры, Настя Каменских показалась в жакете на голое тело.