Настя Каменских удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (фото)
08:36, 07 ноября 2018Общество
389 0
Каменских позирует с длинными белыми волосами в образе, в котором снималась в своем последнем клипе на песню LOMALA.
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию, на которой она предстала в новом имидже.
Читайте такжеНа Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики (видео)
Соответствующий кадр артистка разместила на своей странице в Instagram. "Для съемок клипа LOMALA я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился", - рассказала Каменских.
На фото певица предстала в необычном золотистом костюме и с длинными белокурыми волосами.
Ранее, в годовщину своей сольной карьеры, Настя Каменских показалась в жакете на голое тело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter