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Настя Каменских удивила фанатов кардинальной сменой имиджа (фото)

08:36, 07 ноября 2018
Общество
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Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию, на которой она предстала в новом имидже.

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Соответствующий кадр артистка разместила на своей странице в Instagram. "Для съемок клипа LOMALA я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился", - рассказала Каменских.

На фото певица предстала в необычном золотистом костюме и с длинными белокурыми волосами.

Ранее, в годовщину своей сольной карьеры, Настя Каменских показалась в жакете на голое тело.

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Теги: #фото#Настя Каменских