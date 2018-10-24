В Украине запретили российскую комедию «Любовь в большом городе-2»
Госкино Украины отреагировало на санкции против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
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На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения.
Запрещенными оказались фильмы "Лузер", «Божья тварь» и романтическая комедия «Любовь в большом городе 2». В этой части российский актер сыграл отца главного героя Игоря, которого воплотил лидер «Квартала» Владимир Зеленский.
Также вне закона оказались фильмы «Звезда шерифа» и «Потерянный рай» с Ириной Алферовой. Государственной регистрации лишились уже 233 фильма.