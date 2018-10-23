Украинское фэнтези признали самым ожидаемым европейским детским фильмом

«Круг жизни» – это приключенческое фэнтези для всей семьи, которое расскажет историю девочки, попавшей в фантастический мир.

Презентация проекта украинского семейного фэнтези «Круг жизни» стала одним из самых ярких событий Форума детского кино, который проходил в рамках Рижского международного кинофестиваля.

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Об этом информирует пресс-служба Украинского культурного фонда.

Всего в Риге было представлено 13 проектов детских фильмов и сериалов из Украины, Польши, Чехии, Грузии, Эстонии, Латвии. Проекты презентовали не только профессиональному жюри, но и непосредственной аудитории – детям. И профессиональное жюри, и детская аудитория признали «Круг жизни» наиболее ожидаемым для них проектом.

«Круг жизни» – это приключенческое фэнтези для всей семьи, которое расскажет историю девочки, попавшей в фантастический мир между жизнью и смертью, и с помощью новых друзей борется за возвращение домой.

Ранее «Круг жизни» уже победил на форуме детского кино в Варшаве.