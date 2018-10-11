"Как Горыныч из мультика": Лорак в платье с глазами и перьями спровоцировала жаркие споры в Instagram (фото)

Мнения пользователей разделились: одним образ певицы понравился, они назвали его ярким и красивым, другие же сравнивали Лорак с Киркоровым и даже сказочным Змеем Горынычем.

Ани Лорак спровоцировала жаркие споры в Instagram. Певица разместила в соцсети фото в оригинальном ярком платье с глазами и перьями и поинтересовалась у подписчиков, кем вдохновлен ее образ.

Мнения пользователей разделились: одним образ певицы понравился, они назвали его ярким и красивым, другие же сравнивали Лорак с Киркоровым и даже сказочным Змеем Горынычем.

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"Горынычем, из мультика 3 богатыря", "Киркоров в юбке. Один почерк эпатажа....", "Прям как знак массонов", "Вы очень красивая, но платье гадость. К чему эти глаза везде?", "Мне платье что-то не очень...", "Циклопом", "Кошмарный прикид", - писали комментаторы.

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