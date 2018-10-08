Пугачева и Галкин разводятся - росСМИ

По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.

Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут.

По информации росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, пишет российское издание Vladtime.

Читайте такжеФото Подкопаевой и Лорак разгневало сеть

Отмечается, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой. "Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама - возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева возвращается на сцену. Новый клип Аллы Пугачевой должен выйти как раз к юбилею певицы.