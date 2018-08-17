В РФ "проверят" всех артистов после отказа Лаймы Вайкуле ехать в Крым

Проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.

Общественный совет при Главном управлении МВД РФ проверит концертную деятельность латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

Об этом передает РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при МВД Александра Хаминского.

Читайте такжеВайкуле рассказала, что у нее настроение «супер» после скандального заявления по Крыму

Проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.

По словам Хаминского, он уже больше года занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Для них, рассказал он, будет создан особый налоговый режим и введены штрафы за его нарушение.

Он обратил внимание на то, что зарубежные артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. Для коммерческих выступлений артисту нужна рабочая виза, для бесплатных концертов — гуманитарная.

Ранее певица Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление о том, что не будет выступать в оккупированном Россией Крыму.