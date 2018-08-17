В РФ "проверят" всех артистов после отказа Лаймы Вайкуле ехать в Крым

16:20, 17 августа 2018
Общество
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Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым и попала в скандал / скриншот

Об этом передает РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при МВД Александра Хаминского.

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Проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.

По словам Хаминского, он уже больше года занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Для них, рассказал он, будет создан особый налоговый режим и введены штрафы за его нарушение.

Он обратил внимание на то, что зарубежные артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. Для коммерческих выступлений артисту нужна рабочая виза, для бесплатных концертов — гуманитарная.

Ранее певица Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление о том, что не будет выступать в оккупированном Россией Крыму.

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Теги: #артисты в России