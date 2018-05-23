"Мне нечем платить за квартиру": певец Иво Бобул пожаловался на нищету (видео)

По его словам, сейчас у него бывают такие времена, когда нет денег на продукты и оплату счетов.

Народный артист Украины Иво Бобул сегодня едва сводит концы с концами, нередка обращаясь за помощью к старым друзьям по цеху.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, сейчас у него бывают такие времена, когда нет денег на продукты и оплату счетов.

Читайте такжеВслед за Вакарчуком и Зеленским: еще одна украинская звезда рассказала о президентских амбициях (видео)

«Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила… Помогают. Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой, видный», – заявил Бобул.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году. "Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну, народ поддержит, я это 100% знаю. Даже не сомневаюсь в этом", - сказал певец.