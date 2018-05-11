Удар кулаком в лицо: в Италии двое украинцев пытались ограбить полицейского
В Италии в окрестностях Рима в районе Пренестина были задержаны двое граждан Украины за попытку ограбления полицейского.
Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero. Отмечается, что вчера вечером офицер полиции во вне рабочее время находился в машине, когда в его транспортное средство врезалась другая машина, в которой находилось два человека.
Когда полицейский вышел из машины, чтобы посмотреть на причиненные от столкновения повреждения, водитель автомобиля-«нарушителя» попытался покинуть место инцидента.
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Полицейский подошел к этому автомобилю и показал свое удостоверение. В этот момент второй человек из этого транспортного средства попытался вырвать кошелек из рук полицейского.
Также отмечается, что, когда полицейский пытался задержать нарушителей, один из них ударил его кулаком в лицо.
Благодаря вмешательству другого полицейского патруля оба злоумышленника были задержаны.
Было установлено, что они являются гражданами Украины, 33 и 40 лет. Позже они были арестованы в полицейском участке за попытку ограбления и сопротивление должностному лицу.
Как сообщал УНИАН, в польском селе Глоскув Пясечинского повята Мазовецкого воеводства неизвестный совершил нападение на гражданина Украины, в результате чего украинца с травмой головы госпитализировали.