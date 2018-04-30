Джаред Лето приехал в Киев и покорил сеть завораживающим снимком Днепра (фото)
13:32, 30 апреля 2018Общество
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Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.
Артист проехался в киевском автобусе / скриншот
Легендарный американский рок-музыкант и актер, вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев. Музыкант приехал в украинскую столицу с концертом своей группы.
Лето опубликовал фото, на октором запечатлен вечерний Днепр на странице в Twitter.
KIEV. 🇺🇦 pic.twitter.com/7qrP4lRlWj— JARED LETO (@JaredLeto) April 30, 2018
Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.
скриншот
скриншот
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