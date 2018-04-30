Джаред Лето приехал в Киев и покорил сеть завораживающим снимком Днепра (фото)

Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.

Легендарный американский рок-музыкант и актер, вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев. Музыкант приехал в украинскую столицу с концертом своей группы. Лето опубликовал фото, на октором запечатлен вечерний Днепр на странице в Twitter. KIEV. 🇺🇦 pic.twitter.com/7qrP4lRlWj — JARED LETO (@JaredLeto) April 30, 2018 Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.

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