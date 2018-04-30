Джаред Лето приехал в Киев и покорил сеть завораживающим снимком Днепра (фото)

13:32, 30 апреля 2018
Общество
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Легендарный американский рок-музыкант и актер, вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев. Музыкант приехал в украинскую столицу с концертом своей группы.

Лето опубликовал фото, на октором запечатлен вечерний Днепр на странице в Twitter.

Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.

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Теги: #Киев#Джаред Лето