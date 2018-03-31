Известная светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов (фото)

Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.

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Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта. Самолет Пэрис Хилтон сел в международном аэропорту "Львов" в 20:50. Она летела рейсовым самолетом Стамбул – Львов, в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса. Фото с ее встречи во львовском аэропорту опубликовали Вика Балицкая и Ульяна Флишко. По прибытии во Львов она даже выложила фото в Instagram.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

Стоит добавить, что Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.