Испытания стартовали 30 августа и продлятся до 3 сентября.

В США на базе около города Биг-Сур в Калифорнии NASA проводит испытания модели воздушного такси с системой вертикального взлета и посадки (VTOL).

Об этом говорится в сообщении космического агентства.

Сообщается, что испытания стартовали 30 августа и продлятся до 3 сентября.

Электрический самолет от компании Joby Aviation, предназначенный для коммерческой перевозки пассажиров, тестируют в рамках программы Advanced Air Mobility (AAM).

Читайте такжеNASA приостановило работу со SpaceX из-за иска Blue Origin (видео)В рамках испытания агентство собирает данные о характеристиках транспортных средств и акустических показателях, чтобы выявить пробелы в существующих правилах Федерального управления гражданской авиации США, а также включить электросамолеты в национальную систему в будущем.

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Автор: Катерина Шварц