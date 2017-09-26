На Филиппинах нашли тушу гигантского морского "чудовища" (фото, видео)

У филиппинского города Маасин на мелководье нашли гигантскую тушу неизвестного морского животного.

Отмечается, что определить вид загадочного животного не удалось из-за того, что туша находится в почти разложившемся состоянии, передает Daily Mail.

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Длина морского существа достигала десяти метров. Кроме того, его решили отбуксировать обратно в море, поскольку продукты разложения могли навредить местной экологии.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сообщалось, что таинственное морское существо с острыми большим цилиндрическим корпусом, зубами-резцами, хвостом и без глаз выбросило на один из техасских пляжей после урагана "Харви".