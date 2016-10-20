Модуль готов к работе: в ESA отрицают, что Schiaparelli разбился во время посадки на Марс

Данные с датчиков, установленных на модуле, получены и в настоящее время анализируются, сообщает Newsru.com со ссылкой на сайт Европейского космического агентства (ESA).

"Данные частично проанализированы и подтверждают, что вход (модуля в атмосферу Марса) и спуск (на поверхность планеты) прошли в соответствии с планами. Нештатная ситуация возникла после выброса теплового щита и парашюта. Судя по всему, это произошло раньше, чем ожидалось, но анализ еще не завершен", - говорится в сообщении.

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В нем также отмечается, что тормозные двигатели, вероятно, отключились раньше времени. Высоту, на которой это произошло, "еще предстоит определить".

Изучение данных, полученных с модуля, должно помочь установлению причин всех этих сбоев и последовавшей за ними жесткой посадки аппарата на Марс, заявил директор по пилотируемым космическим полетам и роботическим исследованиям ESA Дэвид Паркер. "У нас есть данные, поступающие со Schiaparelli, которые позволяют понять, что произошло, и почему мягкая посадка не состоялась", - сказал ученый.

По утверждению специалистов ESA, несмотря на нештатную ситуацию, модуль готов к работе. "После вчерашних событий мы имеем внушительный марсианский орбитальный модуль, готовый к научной деятельности", - заявил генеральный директор ESA Ян Вернер.

Как сообщал УНИАН, 19 октября модуль Schiaparelli миссии ExoMars совершил посадку на Марс. Вход в атмосферу и спуск Schiaparelli проходил в штатном режиме.

Впрочем позже аппарат потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты. Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускового модуля Schiaparelli.

Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.