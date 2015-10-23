В Facebook признали, что мобильное приложение чрезмерно расходует энергию батареи
В Facebook признали, что ее мобильное приложение для устройств на базе Apple iOS чрезмерно расходует энергию батареи из-за ошибочной работы.
Инженеры обнаружили несколько ключевых проблем в приложении, которые могли серьезно повлиять на продолжительность работы смартфонов и планшетов, передает Дождь. Некоторые из них уже устранены в новой версии программы.
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Это явление в компании сравнили с назойливым ребенком в машине, который постоянно спрашивает: "Уже приехали? Уже приехали? Уже приехали?". Ответ никак не помогает работе приложения, однако энергия тратится на само выполнение запроса.
Также говорится о проблеме с аудиовоспроизведением в мобильном приложении, которое оставляло аудиосессию запущенной в фоновом режиме после окончания просмотра видеороликов и перехода в другое приложение.
Facebook также часто называют одним из самых энергозатратных приложений для устройств на ОС Android.