В Помпеях нашли останки лошади в упряжке

Находка обнаружилась в ходе раскопок на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному.

В Помпеях в ходе археологических раскопок были обнаружены останки лошади. Ее нашли на территории одного из домов, располагавшегося у стен города.

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Ученые говорят, что находка представляет большую ценность, передает Би-би-си. Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке. Возможно, экипаж готовили для эвакуации жителей, которые спасались от извержения вулкана Везувий, случившегося в 79 г. до н. э. Город Помпеи в итоге оказался погребен под слоем вулканического пепла.

Находка обнаружилась в ходе раскопок на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному - вероятно, генералу.

В ходе первой фазы раскопок в марте 2018 года на месте конюшни археологи обнаружили деревянную кормушку. Тогда было найдено тело лошади и части тела другой, сообщил директор археологического парка "Помпеи" Массимо Осанна.

Археологи, работающие на раскопках "Виллы таинств", также нашли виноградные давильни, печи и необычные фрески.

Вторая фаза раскопок началась в июле. В результате удалось полностью открыть конюшню, найти другие останки второй лошади и обнаружить части третьей. Также ученые нашли фрагменты военной лошадиной упряжки и седла, украшенные деревянными и бронзовыми элементами.

"Все три лошади, скорее всего, были чистокровной породы... Такой вывод можно сделать по их размеру, которого, по-видимому, удалось добиться благодаря селекционному разведению, а также качеству их железных и бронзовых упряжек", - рассказал Осанна.

По словам Массимо Осанны, животные умерли ужасной смертью - они задохнулись под вулканическим пеплом или из-за воздействия ядовитых газов и горячего пара, образовавшихся во время извержения Везувия.

На виллу наткнулись и провели на ней первые раскопки в начале XX века, но затем большая ее часть была заброшена, чем воспользовались мародеры.

После проведения необходимых научных работ вся территория виллы будет раскопана и открыта для обозрения, сказал Осанна.

После извержения Везувия раскаленная лава и тонны вулканической пыли обрушились на город за считанные минуты. Многих жителей и животных смерть настигла мгновенно.

Находя останки погибших, ученые заливают их гипсом. Формой служат естественные полости в плотном слое вулканического пепла, образовавшиеся там, где лежали тела.

Благодаря этой технологии, разработанной в XIX веке, можно увидеть фигуры жителей Помпей такими, какими они были в момент гибели.

Подобным образом ученые воссоздают фигуры погибших животных. Хорошо известен случай, когда были найдены останки собаки. Ее тело было скрючено, рот открыт, хорошо сохранились зубы, ошейник и даже отпечатки шерсти.

Двух лошадей, найденных на "Вилле таинств", также удалось восстановить в гипсе, сообщил журнал National Geographic. Третья лошадь оказалась повреждена мародерами.

Расхитителей гробниц в Италии называют "томбароли". Они копали ходы на территории "Виллы таинств" в поисках археологических сокровищ для продажи на черном рынке. К сожалению, они повредили полость в слое пепла - в том месте, где находилось тело одной из лошадей.

По информации National Geographic, по факту случаев мародерства итальянская полиция в 2014 году завела уголовное дело, получившее название "Операция Артемида". Тогда с виллы была украдена фреска с изображением богини охоты и плодородия.

К следующему году в результате операции были определены 140 человек, среди которых - люди, подозреваемые в мародерстве и незаконной торговле предметами искусства, а также члены мафии, рассказывает издание.

Правоохранительные органы конфисковали более 2000 археологических ценностей, незаконно добытых на местах раскопок.