Грозит до пяти лет тюрьмы: впервые со времен СССР в России судят за анекдот

Двух репостов в соцсети "ВКонтакте" оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.

Суд в Петербурге 21 августа приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера, инвалида 2-й группы Эдуарда Никитина.

Он обвиняется в экстремизме за публикацию анекдота в соцсети "ВКонтакте", и по этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Впрочем, как сообщил адвокат Никитина, следствие после проведения психиатрической экспертизы просит суд не привлекать его к уголовной ответственности, а отправить на принудительное лечение, пишет "Радио Свобода".

Впервые с советских времен человека судят за анекдот. Двух репостов в соцсети "ВКонтакте", сделанных гражданским активистом, участником движения "Солидарность" Эдуардом Никитиным еще в 2015 году, – шуток про "ватников" и анекдота про выборы – оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по 282-й "экстремистской" статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".