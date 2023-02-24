Орешки со сгущенкой запомнились в детстве многим украинцам, а их выпекание всегда превращалось в сказочную игру, наполненную магией.

Печенье Орешки навеивает такие теплые и приятные воспоминания из детства. Их выпекание казалось чем-то магическим, ведь ингредиенты такие простые, но получается невероятно вкусный десерт. За свою 70-летнюю историю лакомство приобрело массу вариаций.

УНИАН разбирался, как приготовить вкусные Орешки со сгущенкой по бабушкиному рецепт и не только.

Ранее УНИАН писал, как готовится карамельная домашняя сгущенка.

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Печенье Орешки со сгущенкой - рецепт СССР

В магазинах можно было найти печенье по ГОСТу, которое хоть и отличалось от домашнего лакомства, но все равно было очень вкусным.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Мука - 400 грамм.

Сливочное масло - 20 грамм.

Сахар - 100 грамм.

Сода - 1 ст. л.

Сок лимона - 1 ст. л.

Щепотка соли.

Сгущенка-варенка - для начинки.

Печенье Орешки - как приготовить

Взбиваем яйца, после чего добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем. Смешиваем сок лимона с содой и добавляем в яичную массу, а следом вливаем сливочное масло.

В полученную массу всыпаем порциями муку и замешиваем тесто. Формируем шарики. Заготовку для Орешков выпекаем до тех пор, пока они не станут золотистыми. Остывшие половинки Орешков наполняем вареной сгущенкой и соединяем между собой.

Орешки со сгущенкой - бабушкин рецепт

У каждого украинца фаворитом в детстве было все же бабушкино печенье. Ведь в нем был главный ингредиент, который не найдешь в покупном - чистая любовь

Что нужно, чтобы приготовить печенье Орешки со сгущенкой, как в детстве:

Мука - 390 грамм.

Масло или маргарин - 200 грамм.

Сахар - 90 грамм.

Желтки - 3 шт.

Сода - ¼ ч. л.

Уксус - 1 ст. л.

Соль - ¼ ч. л.

Орешки по бабушкиному рецепту - как приготовить

Для начала необходимо взбить желтки. Потом к яйцам добавляем сахар и снова взбиваем. В полученную смесь вливаем растопленное масло или маргарин.

Следующий этап - добавляем смесь уксуса с содой, солим и тщательно перемешиваем. Муку всыпаем в смесь постепенно. Тесто должно получиться рыхлым.

Накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на 20-30 минут. Из готового теста делам шарики, которые выпекаем в орешнице.

Готовым половинкам наших "орехов" необходимо дать остыть, после чего наполнить их смесью из сгущенки и сливочного масла. Десерту нужно постоять около трех часов, чтобы пропитаться.

Идеальное тесто на Орешки - старинный рецепт

Основа любой выпечки - тесто, и Орешки не исключение, поэтому, если хотите приготовить идеальный десерт, то необходимо сделать правильное тесто. Именно такой рецепт был написан в старинной книге.

Что нужно для идеального теста на Орешки:

Яйца - 3 шт.

Сахар - 125 грамм.

Растопленное сливочное масло - 200 грамм.

Соль - 1/3 ч. л.

Гашенная уксусом сода или разрыхлитель - ½ ч. л.

Мука - 500 грамм.

Кукурузный крахмал - 125 грамм.

Ванилин по вкусу

Растереть венчиком яйца с сахаром, пока масса не посветлеет, и не появится легкая пена. Растопленное сливочное масло вливаем в яичную смесь тонкой струей и тщательно перемешиваем. Добавляем соль, ванилин, разрыхлитель и тщательно перемешиваем.

Всыпаем муку и замешиваем тесто. Дальше - кукурузный крахмал и тщательно перемешиваем полученную массу. Тесто должно получиться очень крутым, но нежным и маслянистым.

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