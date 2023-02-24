Печенье Орешки навеивает такие теплые и приятные воспоминания из детства. Их выпекание казалось чем-то магическим, ведь ингредиенты такие простые, но получается невероятно вкусный десерт. За свою 70-летнюю историю лакомство приобрело массу вариаций.
УНИАН разбирался, как приготовить вкусные Орешки со сгущенкой по бабушкиному рецепт и не только.
- Печенье Орешки со сгущенкой - рецепт СССР
- Орешки со сгущенкой - бабушкин рецепт
- Идеальное тесто на Орешки - старинный рецепт
Ранее УНИАН писал, как готовится карамельная домашняя сгущенка.
Печенье Орешки со сгущенкой - рецепт СССР
В магазинах можно было найти печенье по ГОСТу, которое хоть и отличалось от домашнего лакомства, но все равно было очень вкусным.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 400 грамм.
- Сливочное масло - 20 грамм.
- Сахар - 100 грамм.
- Сода - 1 ст. л.
- Сок лимона - 1 ст. л.
- Щепотка соли.
- Сгущенка-варенка - для начинки.
Печенье Орешки - как приготовить
Взбиваем яйца, после чего добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем. Смешиваем сок лимона с содой и добавляем в яичную массу, а следом вливаем сливочное масло.
В полученную массу всыпаем порциями муку и замешиваем тесто. Формируем шарики. Заготовку для Орешков выпекаем до тех пор, пока они не станут золотистыми. Остывшие половинки Орешков наполняем вареной сгущенкой и соединяем между собой.
Орешки со сгущенкой - бабушкин рецепт
У каждого украинца фаворитом в детстве было все же бабушкино печенье. Ведь в нем был главный ингредиент, который не найдешь в покупном - чистая любовь
Что нужно, чтобы приготовить печенье Орешки со сгущенкой, как в детстве:
- Мука - 390 грамм.
- Масло или маргарин - 200 грамм.
- Сахар - 90 грамм.
- Желтки - 3 шт.
- Сода - ¼ ч. л.
- Уксус - 1 ст. л.
- Соль - ¼ ч. л.
Орешки по бабушкиному рецепту - как приготовить
Для начала необходимо взбить желтки. Потом к яйцам добавляем сахар и снова взбиваем. В полученную смесь вливаем растопленное масло или маргарин.
Следующий этап - добавляем смесь уксуса с содой, солим и тщательно перемешиваем. Муку всыпаем в смесь постепенно. Тесто должно получиться рыхлым.
Накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на 20-30 минут. Из готового теста делам шарики, которые выпекаем в орешнице.
Готовым половинкам наших "орехов" необходимо дать остыть, после чего наполнить их смесью из сгущенки и сливочного масла. Десерту нужно постоять около трех часов, чтобы пропитаться.
Идеальное тесто на Орешки - старинный рецепт
Основа любой выпечки - тесто, и Орешки не исключение, поэтому, если хотите приготовить идеальный десерт, то необходимо сделать правильное тесто. Именно такой рецепт был написан в старинной книге.
Что нужно для идеального теста на Орешки:
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 125 грамм.
- Растопленное сливочное масло - 200 грамм.
- Соль - 1/3 ч. л.
- Гашенная уксусом сода или разрыхлитель - ½ ч. л.
- Мука - 500 грамм.
- Кукурузный крахмал - 125 грамм.
- Ванилин по вкусу
Растереть венчиком яйца с сахаром, пока масса не посветлеет, и не появится легкая пена. Растопленное сливочное масло вливаем в яичную смесь тонкой струей и тщательно перемешиваем. Добавляем соль, ванилин, разрыхлитель и тщательно перемешиваем.
Всыпаем муку и замешиваем тесто. Дальше - кукурузный крахмал и тщательно перемешиваем полученную массу. Тесто должно получиться очень крутым, но нежным и маслянистым.