Михаил Подоляк отметил, что в Европе привыкли к определенному образу жизни.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель относительно ядерных угроз президента РФ Владимира Путина. Он напомнил, что Меркель всегда разменивала интересы Европы на интересы России.

Об этом украинский политик рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, в Украине нет территорий, которые Москва может называть своими.

"Есть временно оккупированные территории Украины. И, в принципе, надо спокойно к этому относиться, ведь война есть война. Нам нужно будет эти территории освободить независимо от того, что нам говорит Российская Федерация. Для нас РФ - это абсолютно униженный субъект, который, к сожалению, имеет много ресурсов. Тем не менее с ними вполне можно иметь дело с точки зрения наказания за то зло, которое они принесли в этот мир", - отметил Подоляк.

При этом он считает, что на Западе привыкли к определенному ритму и образу жизни.

"Когда ты все время ссылаешься: "Давайте вот за эту красную линию не заходить, потому что там Россия. Она может поднять ставки, эскалировать, а нам невыгодно. А, с другой стороны, зачем нам заходить туда? Россия ведь предлагает какие-то теневые опции". Мы же просто не понимаем многие вопросы. Почему, например, госпожа Меркель неожиданно пару дней назад вышла и заявила: "Вы знаете, вы все-таки слушайте господина Путина, он не блефует, он действительно может применить ядерное оружие. Вы должны к этому серьезно отнестись. Это очень важный аспект. И вы должны отдать все, что он просит". Это выглядит уже чрезвычайно странно, и, мне кажется, было бы правильно, чтобы среди немецкой элиты, если она хочет не оказаться среди аутсайдеров, задать вопросы, почему госпожа Меркель все эти годы постоянно разменивала интересы объединённой Европы на интересы Российской Федерации. Это наиболее очевидно выглядит", - заявил советник главы ОПУ.

Кроме того, он указал, что западные политики не могут поверить в то, что мир выглядит иначе, что в мире нет сильной страны под названием Российская Федерация, что там нет такого субъекта как Путин, которого нужно обязательно уважать. По его словам, Путина уважали из-за страха, а не интеллекта, потому что РФ не демонстрирует интеллект.

"Они никак не могут признаться себе, что они долгое время жили в иллюзии, которая и привела к этой трагедии, в которой оказалась Украина. Тут я похвалю европейские элиты очень сильно. Я считаю, что они невероятную работу делают сегодня над тем, чтобы сломать свои внутренние предубеждения, сломать абсолютно неправильные оценки, которые долгое время над ними довлели, и выйти из кокона страха по отношению к РФ. Кстати, господин Столтенберг очень четко сказал: "Мы не признаем ничего! Мы считаем, что Россия должна проиграть", - напомнил Подоляк.

Ядерные угрозы Путина и заявления Меркель - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в РФ, но и пригрозил всему миру ядерным оружием. Он заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Это согласуется с данными западных аналитиков о непростом положении войск России на поле боя, когда ВСУ сумели за неделю прогнать оккупантов с большей части оккупированных районов Харьковской области. В связи с этим Кремль отдал приказ о проведении срочных "референдумов" на уже захваченных территориях.

Уже вскоре российские чиновники пригрозили ядерным ударом в случае обстрелов незаконно аннексированных украинских территорий.

В ответ Белый дом отметил, что предупредил Администрацию Путина по частным каналам о "катастрофических последствиях" в случае применения в войне против Украины оружия массового уничтожения.

Также Соединенные Штаты, которые вместе с остальным цивилизованным миром не признают "референдумы", согласились, что Украина должна деоккупировать свои земли с помощью западного вооружения.

Это только разозлило окружение Путина. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не вступиться за Украину, если РФ применит ядерное оружие.

29 сентября бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно относится к угрозам президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие.

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