Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении экс-президента Украины Виктор Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Украины из-за захвата государственной власти в 2010 году.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Отмечается, что работники Бюро завершили досудебное расследование по факту захвата государственной власти в 2010 году Януковичем и в пособничестве этим действиям бывшим заместителем министра юстиции Украины (ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2010 года экс-президент Украины и заместитель министра юстиции Украины неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с длительным сокрытием бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

"Сейчас стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие обвиняемых", - сообщили в ГБР.

Война в Украине и Янукович:

27 мая 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента Виктора Януковича после нападения России на Украину 24 февраля.

16 июня 2022 года российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков заявил о том, что Януковича после победы Революции Достоинства и бегства в России считали предателем и планировали убить.

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