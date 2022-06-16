По данным Гудкова, позже Януковича "простили", решив, что он еще пригодится Кремлю.

Экс-президента Украины Виктора Януковича после победы Революции Достоинства и бегства в России считали предателем и, вероятно, планировали убить.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков.

По информации Гудкова, Янукович тогда был объявлен едва ли не врагом Путина.

"Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не пинал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем..." Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас кинул", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится [с Украиной], кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет", - сказал Гудков.

Он добавил, что революции в Украине пугали Путина и он делал все для прихода Януковича к власти. Украину диктатор считал ключевым звеном своей будущей "российской империи".

"И он очень сильно переживал по поводу Оранжевой революции [2004 года], по поводу Виктора Ющенко. Это для него был очень большой, гигантский стресс. Тогда началась серьезная работа в Кремле по недопущению Оранжевой революции в России. Это была ключевая задача. Там [тогдашний заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав] Сурков из штанов выпрыгивал, чтобы только не допустить в России повторения украинского сценария Оранжевой революции. Это для них была даже не красная тряпка, а что-то еще хуже... Гиперраздражитель. И вот Путин сделал все для того, чтобы Янукович пришел к власти", - подчеркнул Гудков.

После его избрания РФ продолжала "вкачивать гигантские суммы" в его режим, добавил он.

"Что там только не финансировалось! Я точную цифру сказать не могу, но мне называли, что это десятки миллиардов долларов. Они вкачивались в различные программы, связанные с Януковичем и укреплением его режима", - рассказал Гудков.

Как рассказал недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента Виктора Януковича после нападения России на Украину 24 февраля.