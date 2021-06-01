Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом

Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на личное обязательство оставили без удовлетворения.

Суд оставил под круглосуточным домашним арестом музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева. "Ходатайство защитника... оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб. Читайте такжеФигурантка дела об убийстве Шеремета Кузьменко решила баллотироваться в Раду Убийство Шеремета: что известно Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

В настоящее время Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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