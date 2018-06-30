Разговор с чужой страной

Еще задолго до начала прямой линии, пресс-служба Кремля сообщила, что, среди более чем 2 млн. вопросов, заданных Владимиру Путину, очень много с критикой сферы ЖКХ, социального обеспечения, особенно, касательно низкого пособия по уходу за ребенком, и пенсий. Также россияне интересовались, что происходит в экономике страны, почему обвалился курс рубля и продолжится ли рост цен на продовольствие.

Янукович – живой и легитимный

Тем не менее, свое «общение» с гражданами своей страны, Путин, почему-то, начал с украинской темы. Небольшой экскурс в историю сводился к тому, что ныне беглый президент Украины Виктор Янукович, который время от времени «всплывает» на пресс-конференциях в Ростове, не отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, а просто взял паузу, чтобы подумать, действительно ли это выгодно Украине и украинцам. «Начались известные беспорядки, что привело к конституционному перевороту», - сказал Путин, оговорившись с самого сначала и назвав переворот «конституционным».

Янукович, по мнению Путина, опять же, легитимный и, более того, по словам Владимира Владимировича, даже живой. Поэтому, согласно Конституции Украины, если ее не изменить, «новые выборы при наличии юридически действующего президента Януковича проводить невозможно». Но не только это влияет на решение России (которое Кремль, к слову, принял загодя) не признавать результаты президентской избирательной кампании в Украине. Дело в том, что Владимиру Путину не нравится, что кандидатов с Востока Украины «не допускают к встречам с избирателями, избивают, обливают чернилами». К сожалению, в этой связи руководитель Кремля почему-то не упомянул, что все это делают сами же избиратели. К тому же, преимущественно — жители Юго-Восточных регионов.

В целом же, риторика Путина сводилась к тому, что Янукович несколько месяцев назад просто проявил слабость, не разогнав ненавистный Майдан. «Янукович исполнял свой долг, как считал возможным и нужным. Я говорил с ним неоднократно после кризиса, после того, как он оказался в РФ... Можно относиться к этому как угодно, но суть его ответа заключался в том, что он «неоднократно думал о применении силы», но рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своего народа», - сказал президент РФ. О многочисленных жертвах противостояния украинцев с властью ему, видимо, не докладывали.

Теперь же, по мнению Путина, после проявленного беглым президентом благородства, нынешние власти поступают с народом хуже некуда: самопровозглашенных «губернаторов» пересажали в тюрьму, направили на гражданское население танки и авиацию. «Вместо того, чтобы наладить диалог с людьми, на места губернаторов, на места руководителей регионов из Киева прислали своих назначенцев. Это местные (прислать местных – звучит странно, но Путину видней, - УНИАН) олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды, эксплуатируя народ, разворовывая государственное имущество, а тут еще их прислали как администраторов, руководителей целых регионов», - посетовал президент страны, в которой назначение губернаторов им самим не вызывает никакого возмущения.

Новороссия и второсортные люди

По его словам, кому-то в Украине эти события понравились, а кому-то нет. И люди на Востоке Украины «забеспокоились за будущее своих детей», потому что «всплеск национализма и желание отменить права национальных меньшинств» в Киеве, не могли не вызвать опасений у русских — коренных жителей Юго-Восточных регионов.

К слову, о регионах. Во-первых, по словам Путина, украинцы — составляющая российского народа, «но сегодня так случилось, что мы живем в разных государствах». «Оказавшись в составе Украины, собранной по частям в советское время, людям трудно понимать друг друга. Но нужно помочь им. Какова наша роль. Роль – доброго соседа, близкого родственника», - несколько путано сказал он.

Во-вторых, это не касается Западной Украины, поскольку там, по версии хозяина Кремля, процветает национализм и даже возрождается неонацизм. «Западные части Украины частично находились в Чехословакии, частично в Польше, в Венгрии. И нигде и никогда они не было полноценными гражданами этих стран... То, что они были людьми второго сорта в этих государствах, подзабылось. Но в исторической памяти, под коркой, где-то в душе там закопано. И отсюда истоки этого национализма», - по-фашистски философствовал фюрер России.

В-третьих, в своем выступлении Владимир Путин намекнул, что Россия намерена защищать Юго-Восток Украины по примеру Крыма: «важно обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока Украины». Тем более, что, по его мнению, эти регионы – и не Украина вовсе. «Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это «Новороссия», и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает», - посетовал президент-великоросс.

Путин отметил, что территории стали частью Украины, а народ там остался: «Да, они граждане Украины, но они должны быть равноправными гражданами своей страны». В этом контексте, правда, спичрайтерам русского вождя стоило бы знать, что Харьков, за всю историю своего существования, никогда не входил в состав Новороссии. Что касается Одесской области, то, помимо русских и украинцев, в ней проживают граждане еще коло 130 национальностей. Более того, согласно переписи населения в Украине 2001 года, в Николаевской и Херсонской областях проживает более 80% украинцев, в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской — более 70% украинцев.

Незваный гость

Обнадеживающим для «Новороссии» намеком на то, что Путин не придет ее «защищать», можно, разве что, считать другое его заявление: «Совет федерации России предоставил президенту право использовать Вооруженные силы в Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине». Впрочем, надежды Путина он сам же может и разрушить: как выяснилось, глава государства Российского в своих словах и делах – крайне противоречив.

Владимир Владимирович, наконец, признал, что ранее лгал: РФ, по его словам, «не присоединяла Крым силой», решение о вхождении в состав РФ крымчане приняли сами, а Россия просто откликнулась на «призывы людей». «Россия не присоединяла Крым силой, а создала условия с помощью специальных формирований и вооруженных сил для свободного волеизявления людей Крыма и Севастополя», - сказал он. Напомним, ранее Путин неоднократно отрицал наличие каких-либо «специальных формирований» в Крыму, рассказывая, что русские спецназовцы, в открытую на видеокамеры под запись говорившие, что они – военнослужащие российской армии, - «местная самооборона», купившая новейшее военное спецснаряжение и оружие в «любом магазине».

А отправить оккупационный контингент в Крым Путин решил потому, по его словам, что «угрозы для русскоязычного населения в Крыму были конкретными и осязаемыми». И именно это побудило крымчан «задуматься и обратиться к России за помощью». «Россия никогда не планировала аннексий и военных действий в Крыму. Мы думали и надеялись, что наши люди будут проживать в комфортных для себя политических условиях и не будут притесняться, им не будут угрожать. Когда же возникла такая ситуация с возможными угрозами и притеснениями, тогда и возникла идея поддержать крымчан», - пояснил президент РФ. – «Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но решительно и профессионально».

К слову, сейчас Путин столь же категорически утверждает, что на Юго-Востоке Украины нет российских военных – как ранее отрицал их пребывание в АРК. «Это чушь, нет на Востоке Украины никаких спецподразделений», - подчеркнул он 17 апреля.

Сила – в газе

Не забыл президент России и о своем главном козыре в украинской игре. Учитывая поддержку позиции Украины со стороны США и ЕС, Владимир Путин упомянул о газовой игле. По его словам, Европа не сможет отказаться от поставок российского газа «в ущерб себе, почти через кровь». «Мы газ продаем, трубный газ – это основные продажи по газу у нас, в основном, в европейские страны, которые где-то на 30–35%, 34% своего газового баланса закрывают поставками из России. Можно ли вообще прекратить закупки российского газа? На мой взгляд, невозможно», - заявил Путин.

По его словам, например, у Финляндии газовый баланс состоит на 90% из российского газа, а в странах Восточной Европы – если не 90%, то 50-70% потребностей закрывается за счет российских поставок.

«Можно ли вообще прекратить поставки? Это, на мой взгляд, совершенно нереально. Но в ущерб себе, почти через кровь, можно. Но я представить себе такого не могу. Поэтому, конечно, все заботятся о диверсификации поставок. Там, в Европе, говорят о повышении независимости от российского поставщика, так же, как и мы начинаем говорить и действуем в сторону независимости от наших потребителей», - сказал Путин.

По его словам, в этой схеме есть только одна проблема: «Есть только одна проблема – транзитеры, и самый опасный элемент здесь, конечно, транзит через территорию Украины, с которой нам очень трудно договариваться. Надеюсь, что и здесь все мы доведем до нужного состояния, имею в виду действующие и работающие контракты».

«В разговорах с нашими западными партнерами, в том числе с нашими партнерами в ФРГ, я сказал, хорошо, мы не настаиваем на немедленных платежах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим вас включиться в эту работу и принять участие в спасении украинской экономики», - отрапортовал Путин.

«Мы готовы еще потерпеть, мы будет терпеть месяц, если и за месяц никаких платежей не будем, мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату», - тут же пригрозил он.

По его словам, это означает, что Украина должна будет заплатить за месяц вперед какие-то деньги и ей поставят газа именно на эту сумму: «Это очень тяжелый способ расчетов, он может привести к сбоям в транзите нашего газа европейским потребителям, именно поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую договороспособность и терпение».

Татьяна Урбанская