Диагноз: Великий лжец

Странности в поведении хозяина Кремля замечались и раньше. Например, Путин никогда не скрывал своего искреннего убеждения, что Революция достоинства в Украине инспирирована Западом, в частности США, заявляя, что Майдан был организован «где-то там за большой лужей». Аннексия Крыма, по версии президента РФ, и вовсе была необходима, чтобы полуостров, который является «исторической российской территорией», не «ушел в какой-то международный военный альянс».

Теперь же, судя по последним высказываниям, натовский сапог завис над Донбассом, а украинская армия и вовсе превратилась в легион злосчастного альянса. Более того, «натовский легион» преследует геополитические цели «сдерживания России», считает Владимир Владимирович. По всей видимости, теперь только доблестные боевики Моторолла и Бабай могут спасти «русский мир» от распятий и порабощения, ведь российских войск, по словам Путина, на Донбассе нет…

Вирус Путина

Впрочем, замечая абсурдность высказываний хозяина Кремля, отсутствие в них исторической и хронологической правды, весь мир предпочитал не акцентировать на этом внимание. Призывает и сейчас воздерживаться от комментирования путинских заявлений доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории мониторинга общественно-политических процессов Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Михаил Найденов.

По его мнению, критикуя или развенчивая высказывания президента России, мы только «усиливаем врага». «Путин своими высказываниями создает определенные возможности для управления, в том числе, и нами (украинцами - УНИАН)… Я считаю, что необходимо воздерживаться от усиления врага. Он действует специально так, чтобы даже когда мы его якобы критикуем, этот «троянский конь», который он закладывает в свои отдельные фразы, суждения или квалификации, продолжает работать, несмотря на то, что мы его (Путина – УНИАН) якобы опровергаем», - рассказал он.

По словам специалиста, «мера рабочей составляющей образа управления, которая закладывается в заявлениях Путина, просчитана так, что даже когда мы ее уменьшаем своими оценками, она все равно не уменьшается, а продолжает существовать как некий вирус, от которого будет только хуже».

Впрочем, по мнению Найденова, это не мешает, в некоторой мере, исследовать психологию соотношения российского общества и государства. «Интуитивно мы можем понимать, что соотношение гражданского общества и государства у наших соседей не в пользу гражданского общества. Тогда, соответственно, мы даем ответ на вопрос в чем дело - в лидере или в людях. Ответ - в людях, в том числе. Потому что если в стране нет общества, то люди подчинены институтам государства, они себя отождествляют и с идеологией, и с инструментами, и со способами рассуждения», - пояснил доктор психологических наук.

Он считает, что «в этом сложность нашей ситуации, потому что у нас нет возможности непосредственно общаться с людьми, так как они себя прячут за личиной принадлежности к государству, и, по сути, у нас нет собеседника». Собственно, схожие проблемы существовали у человечества на других этапах развития, например, во время «холодной войны»: «Тем государствам, в которых были развиты гражданские общества, было трудно разговаривать с нами (гражданами СССР - УНИАН), какими мы были в то время, на каком уровне развития мы находились».

«Но, так или иначе, можно перестроиться из логики принадлежности к государству логике принадлежности к обществу, - убежден специалист. - Но это далекая перспектива. Сейчас же мы имеем государство-агрессора - Россию и, соответственно, общество-агрессор», - подчеркнул он.

Грубо говоря, структура российского общества, которое выстроено по принципу вертикальной интеграции, где есть один хозяин, царь, порождает диктатора.

Ложь по Геббельсу

В свою очередь, психиатр, бывший политзаключенный, диссидент, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман называет речи лидера Кремля ложью по Геббельсу. «Путину нравится Геббельс, и он этого не скрывал, называл его очень талантливым человеком. По-моему, очень неумный человек Путин. Если бы он был умнее, он бы умнее себя вел», - считает Глузман.

Тем не менее, по его словам, высказываясь о «натовском легионе», воюющем в Украине, президент РФ рассчитывает лишь на то, что в это поверит его народ. «Вернее, те 80%, которые его поддерживают», - считает Глузман.

Более того, психиатр уверен, что вскоре лидер соседней страны начнет озвучивать более примитивные вещи. «На мой взгляд, Путин, видимо, рассчитывал на гораздо более скорую и окончательную победу над этими несчастными глупыми «украми». Но, вот, не получается. И приходится тем 80% объяснять, в чем же дело, почему не получается то, что должно было получится сразу. Сейчас, вот, оказывается, там натовцы воюют, а потом будут марсиане или спруты, которые вылезли из Москва-реки… Их никто не видел, но они же есть», - предполагает он.

Глузман возмущен, что из-за приверженности Владимира Путина принципу «я главный в мире и все считайтесь со мной», на востоке Украины продолжают гибнуть люди. Но все же, по мнению эксперта, корень проблемы российско-украинского противостояния на Донбассе заключается не столько в личности Путина, сколько в имперских чувствах простых россиян: «Проблема не в нем, а в совершенно болезненном имперском чувстве, которым обладают простые россияне. Им, вообще-то, нужно думать о благополучии детей и семьи, а не о благополучии мертвой империи, которая уже не восстановится», - убежден психиатр.

Врать ради собственного спасения

В то же время, психолог, психиатр, руководитель психологической службы Майдана Владимир Погорелый считает, что Владимир Путин врет патологически, и уже вряд ли способен остановиться: «Путин продолжает свою политику лжи. И, к сожалению, многие как у нас, так и на Западе верят ему. И он это знает. Поэтому врет так цинично», - говорит он.

По словам специалиста, «это просто патологическая ложь ради спасения своей жизни». «Потому что если он потеряет власть, то его убьют. Он об этом знает, поэтому должен врать, прежде всего, своему народу, но и людям на Западе тоже», - убежден Погорелый.

Психолог считает, что, в случае с «натовским легионом», Владимир Путин пытается вбить в головы россиян, что армия Украины становится угрозой для всего российского народа. Россия, в этом случае, жертва, которую заманили в ловушку и которая просто вынуждена обороняться: «Путин пытается вбить в голову россиян, что они воюют не с Украиной, а с натовцами, он пытается представить, что это - угроза для всех, для всего русского народа, а он является защитником российских ценностей».

«Путин явно не в себе, - вторит коллеге практикующий психолог и психотерапевт Андрей Злотников. - С ним что-то происходит непонятное, он либо лжет, либо у него действительно какое-то расстройство». «Впрочем, большинству психологов и психотерапевтов, с которыми я общался, все-таки представляется, что он (Путин – УНИАН) - абсолютно здоровый человек, который нагло и цинично лжет. Украина выставляется им в образе врага для того, чтобы уверить россиян, что они воюют не с украинцами, а с американцами, которых убивать и проще, и легче морально. Во всяком случае, в той картине мира, в котором существует гражданин России. Где воевать с американцами – почетная миссия. А вот воевать с украинцами – большой вопрос», - пояснил он.

Попытка унизить врага

Называя украинские войска «натовским легионом», Владимир Путин, вероятно, говорил не о том, что в Украине реально воюют какие-то представители Североатлантического альянса, - допускает психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. По его мнению, речь шла, скорее, о том, что Украина уже фактически стала частью НАТО. «Он делал акцент не на то, что в Украину перебросили легион НАТО, а на то, что сама по себе мысль о том, что Украина стала частью НАТО – презрительна, это некий шаблон предательства… Для него само это понятие – «натовский легион» - это попытка унизить Вооруженные силы Украины», - сказал он.

В целом же, по словам Кима, такие высказывания - исключительно манипулятивная манера, дабы «унизить, сформировать и закрепить мнение у россиян об образе врага». «Путин - достаточно хороший манипулятор, но на людях он всегда себя чувствует не вполне уверенно, не совсем в своей тарелке. Поэтому он прибегает к определенным шаблонным высказываниям. По сути, говорит Путин, это даже не армия, это иностранный легион… В данном случае – «натовский легион», - добавил эксперт.

Поэтому, по его мнению, ложь – не самое удачное определение, чтобы описать то, что делает президент Российской Федерации. «Тем более что все это направлено на внутреннего потребителя. То есть, все попытки что-то рассказать о других (уверенная это манипуляция или неуверенная), лишь способ легализовать собственное поведение на территории чужой страны», - убежден психолог.

Константин Гончаров