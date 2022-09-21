Основы хартии ООН – под атакой тех, кто извращает ее для своих политических интересов.

Президент США Джо Байден заявил, что постоянный член Совбеза Организации Объединенных Наций - Россия - бесстыдно нарушила основы устава организации.

Об этом шла речь во время выступления Байдена на Генассамблее ООН.

Байден подчеркнул, что эту войну "выбрал один человек", намекая на Владимира Путина.

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"Постоянный член Совбеза ООН вторгнулся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН. Путин снова угрожал Европе ядерным оружием. И теперь Россия набирает еще большее количество солдат, Россия пытается организовать фейковый референдум. И это является непосредственным нарушением устава ООН", - сказал он.

Также Байден опроверг тезис россиян, которым Путин оправдывал вторжение 24 февраля, о якобы "угрозе" для РФ.

"Никто России не угрожал, и никто, кроме России, не искал этого конфликта. Мы предупреждали, что этот конфликт будет. Мы пытались избежать, но он (Путин - УНИАН) сам высказался так, чтобы не было никаких сомнений. Путин заявил, что Украина была создана Россией. И никогда, цитирую, не имела реального государства. Десятки школ, больниц, центров культуры и музеев уничтожены. Мы видели и более страшные преступления - массовые захоронения, тела, на которых были следы пыток. Цель этой войны - уничтожить Украинское государство, уничтожить права украинцев на отдельный народ", - отметил американский лидер.

США хотят закончить эту войну на справедливых условиях, добавил Байден: "Но вы не можете захватить другую территорию силой. Единственная страна, которая стоит на этом пути, - Россия. Итак, каждый из нас обязуется четко и ясно заявить: Украина имеет те права, которые имеет каждая суверенная страна. Мы будем солидарны с Украиной, мы будем против агрессии России - точка".

Байден отметил, что основа хартии ООН – под атакой тех, кто извращает ее для своих политических интересов.

"Я исключаю возможность военного расширения стран. Я против глобальной политики страха и унижения. Потому что права маленьких стран такие же, как права больших", - сказал он.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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